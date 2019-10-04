Son Dakika Haberleri: Rumlar, doğu akdeniz'i izlemek için israil'den 4 iha aldı
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Rumlar, doğu akdeniz'i izlemek için israil'den 4 iha aldı

1 saat önce

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını takip etmek amacıyla İsrail'den 4 adet insansız hava aracı (İHA) satın aldı.

Rumlar, doğu akdeniz'i izlemek için israil'den 4 iha aldı, System.String[]

GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını takip etmek amacıyla İsrail'den 4 adet insansız hava aracı (İHA) satın aldı. Rum basını, alınan İHA'larla, Türkiye'nin bölgedeki hareketlerinin izleneceğini yazdı.

İnsansız hava araçlarının, arama kurtarma faaliyetlerinde de kullanılacağı belirtildi. Türkiye, dün Yavuz Sondaj gemisini, Rumların hak iddia ettiği 7'nci parsele göndermişti.

Doğu Akdeniz, Türkiye, İsrail, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:58 Kaynak: DHA
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