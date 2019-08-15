Son Dakika Haberleri: Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı
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Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı

34 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi.

Rumlar Gökçeada'da Meryem Ana'yı andı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle bir araya gelen Rumlar, ayin düzenledi.
Gökçeada ilçesine bağlı Zeytinli köyündeki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde, Rumlar tarafından Meryem Ana'yı anma günü nedeniyle gerçekleştirilen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti. Ayine, çeşitli ülkelerden gelen çok sayıda despot (Ortodoks Rumların din başkanları) ve papaz ile Gökçeada'da yaşayan Rum vatandaşlar katıldı. Ayinde, çok sayıda kişi kilise girişinde mum yakarak, dua etti.
Tepeköy'de, Meryem Ana'yı anma etkinlikleri gün boyunca yemek ve eğlence ile devam edecek.


- Çanakkale
Meryem Ana, Çanakkale, Gökçeada, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:50 Kaynak: DHA
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