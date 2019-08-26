Son Dakika Haberleri: Rumlar kapalı maraş'a yeni belediye başkanı seçti
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Rumlar kapalı maraş'a yeni belediye başkanı seçti

36 dakika önce

KIBRIS'ta Rumlar, 45 yıldır kapalı olan Maraş için yeni sözde 'belediye başkanı' seçti.

Rumlar kapalı maraş'a yeni belediye başkanı seçti, System.String[]
KIBRIS'ta Rumlar, 45 yıldır kapalı olan Maraş için yeni sözde 'belediye başkanı' seçti.

Rum tarafında dün gerçekleşen seçimde, oyların yüzde 48,94'ünü alan Simos Yoannu sözde başkan seçildi.

31 bin 584 seçmenin olduğu Güney Kıbrıs'ta, Rumlar sandığa ilgi göstermedi. Limasol'da kurulan 19 seçim merkezinde sadece 9 bin 707 kişi sandık başına gitti.

Seçim sonucunda ana muhalefet AKEL ve muhalefet partileri DİKO, Vatandaşlar İttifakı ve DİPA'nın desteklediği Simos Yoannu, 4 bin 697 seçmenin oyunu aldı. İktidar partisi DİSİ'nin desteklediği aday Nikos Karullas ise yüzde 26,23 oy oranıyla seçimi ikinci sırada tamamladı.

HEDEF: GERİ DÖNMEK

Seçim sonucunun açıklanmasından sonra konuşan Yoannu, "Bu büyük bir görev" dedi. Hedefinin Maraş'a dönmek olduğunu belirten Yoannu şöyle devam etti; "Büyük bir mücadele vereceğiz. Birlikte hareket etmek zorundayız. Maraş'a dönmek için ortak bir hedefimiz ve ortak vizyonumuz var."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Maraş'ın açılması için çalışma başlatmıştı. Maraş, Türk tarafının kontrolünde açılacak.

'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca 1974 yılında hem yerleşime hem de iskana kapatılmıştı.


Limasol, Kıbrıs, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:55 Kaynak: DHA
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