Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü
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KIBRISLI Rum gençler, ellerinde meşaleler ve Yunanistan bayraklarıyla Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sınıra yürüyerek eylem yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:16 Kaynak: DHA
KIBRISLI Rum gençler, ellerinde meşaleler ve Yunanistan
bayraklarıyla Kıbrıs
Barış Harekatı'nı protesto etmek amacıyla sınıra yürüyerek eylem yaptı.
Olay, akşam saatlerinde Lefkoşa'daki Ledra Palas
ve Lokmacı sınır kapılarında meydana geldi. 'Rum Enosisçi Üniversite Öğrencileri Cephesi' üyesi gençler, Lefkoşa'daki Ledra Palas ve Lokmacı sınır kapılarının Rum Kesimi'nde eylem yaptı. Rum polisinin sınırda engellediği kişiler, iddiaya göre Yunanistan marşı söyledi, ırkçı sloganlar attı. Rum gençler, Türk sınır kapılarına doğru da ellerindeki molotof ve yanıcı maddeleri attı. Kıbrıs Türk tarafındaki sınırda ise geniş güvenlik önlemi aldı. Rum gençler, güvenlik güçlerinin uyarısı üzerine daha sonra dağıldı.
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