Son Dakika Haberleri: Rumlar, Kıbrıslı Sanatçının Katil Zanlısını İade Etmiyor

Rumlar, Kıbrıslı Sanatçının Katil Zanlısını İade Etmiyor

1 saat önce

Kıbrıslı sanatçı Hasan Işık Özgöçmen'in, Güney Kıbrıs'a kaçan katil zanlısının KKTC'ye iade edilmeyip bir mülteci kampına yerleştirildiği ortaya çıktı.

Rumlar, Kıbrıslı Sanatçının Katil Zanlısını İade Etmiyor, System.String[]
Kıbrıslı sanatçı Hasan Işık Özgöçmen'in, Güney Kıbrıs'a kaçan katil zanlısının KKTC'ye iade edilmeyip bir mülteci kampına yerleştirildiği ortaya çıktı. Karara, KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tepki gösterdi.

KKTC'nin meşhur seramik resim ve heykel ustası Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Pakistan uyruklu Muhammed Salman, Güney Kıbrıs Rum Kesimine kaçmıştı. Güney Kıbrıs'ta gözaltına alınan Salman'ın, KKTC makamlarınca iadesi istenmişti. Ancak Rum Kesimi iade talebine rağmen, katil zanlısını Larnaka ilçesindeki bir mülteci kampına yerleştirdi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum Kesiminin aldığı karara tepki gösterdi.

"Rum tarafı zanlılarını korumaktan vazgeçmelidir"

Özersay yayınladığı yazılı açıklamada, "Ülkemiz sanatçılarından Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Pakistan uyruklu şahıs Kıbrıs Rum tarafına kaçtıktan sonra Rum polisi tarafından yakalanmıştı. Bugün aldığımız bilgiye göre zanlı Larnaka'daki bir mülteci kampında barındırılıyor. Rum tarafı artık katil zanlılarını korumaktan vazgeçmelidir. En azından bu konularda anlamlı bir işbirliği yapabilmeliyiz. Bu adada güven yaratmak konusunda samimiysek en azından bu konularda suçluların korunması anlamına gelen hareketlerden hepimiz kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı.

Bakanlık kınadı

KKTC Dışişleri Bakanlığı, kuzeyde suç işleyip, Güney Kıbrıs Rum Kesimine kaçan katil zanlıların Rumlarca korunmasından vazgeçilmesi gerektiğine dair açıklamada bulundu. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, "Bu ve benzeri durumlarda Kıbrıs Rum liderliğinin öne sürdüğü siyasi gerekçeler, suçlulara sığınma imkanı tanınmasına, koruma altına alınmalarına ve en ağır suçların cezasız kalmasına mazeret olamaz. Kıbrıs Rum tarafına sürekli yaptığımız çağrıyı bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak isteriz; bu konularda işbirliği yapma zorunluluğu iki taraf arasındaki güvenin oluşmaya başlaması için gerekli olandır" denildi. - LEFKOŞA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:44 Kaynak: İHA

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Politika
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