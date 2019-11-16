Son Dakika Haberleri: Rumlar, KKTC bayrağı yaktı (2)
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Rumlar, KKTC bayrağı yaktı (2)

7 saat önce

konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rumları bayrak yakmaları nedeniyle kınadıklarını belirtti.

Rumlar, KKTC bayrağı yaktı (2), System.String[]

konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Rumları bayrak yakmaları nedeniyle kınadıklarını belirtti. Rumların zihniyetinin değişmediğini ifade eden Tatar, "Rumlar, Ada'daki KKTC gerçeğini görmezden gelemez. Bu konuda görüntüler inceleniyor. Olaya karışanlarla ilgili biz gereken adımları atacağız. Rumlar bayrağın yakılmasına göz yumuyorlar. Bizler asla böyle bir şey yapmadık. Yapmayız da. Kabul edilecek bir durum değildir bu. Irkçı ELAM zihniyeti ile bir yere varılamaz" dedi.

Dünya

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:36 Kaynak: DHA
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