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Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti
6 saat önce
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmesi Kıbrıs Rum tarafında son dakika haberi olarak yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:17 Kaynak: DHA
Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmesi Kıbrıs Rum tarafında son dakika haberi olarak yer aldı.
Bülent Ecevit'in 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nı yapan hükümetin Başbakanı olduğuna vurgu yapılan haberlerde, "Atilla Başbakanı Bülent Ecevit'in eşi 97 yaşında öldü" başlıları kullanıldı.Haberlerde, Ecevit çiftinin siyasi yasaklarla da karşılaştıklarına işaret edildi. Kıbrıslı Rumlar, Türkiye'nin Barış Harekatı'na "Atilla harekatı" diyorlar.
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