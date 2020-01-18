Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti - Son Dakika Dünya

Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti

6 saat önce

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmesi Kıbrıs Rum tarafında son dakika haberi olarak yer aldı.

Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti, System.String[]

Eski Başbakan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit, böbrek ve akciğer yetmezliğinden 97 yaşında tedavi gördüğü GATA'da hayatını kaybetmesi Kıbrıs Rum tarafında son dakika haberi olarak yer aldı.

Bülent Ecevit'in 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı'nı yapan hükümetin Başbakanı olduğuna vurgu yapılan haberlerde, "Atilla Başbakanı Bülent Ecevit'in eşi 97 yaşında öldü" başlıları kullanıldı.Haberlerde, Ecevit çiftinin siyasi yasaklarla da karşılaştıklarına işaret edildi. Kıbrıslı Rumlar, Türkiye'nin Barış Harekatı'na "Atilla harekatı" diyorlar.


Bülent Ecevit, Rahşan Ecevit, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:17 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü isimler, Rahşan Ecevit için duygu dolu taziye mesajları paylaştı
Hayatını kaybeden Rahşan Ecevit'in en büyük arzusunu DSP Genel Başkanı açıkladı Ayağındaki bıçakla seyircilerin arasına dalan horoz, 55 yaşındaki şahsın ölümüne neden oldu Arap basınından Libya iddiası: Türk özel harekat birimleri Trablus'ta

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 07:11:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rumlar son dakika geçti: Atilla Başbakanının eşi vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]