Son Dakika Haberleri: Rumlar son sürat silahlanmaya devam ediyor
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Rumlar son sürat silahlanmaya devam ediyor

25 dakika önce

Rum medyası, Rum Milli Muhafız Ordusu'na iki yeni silah sistemi alındığını yazdı.

Rumlar son sürat silahlanmaya devam ediyor, System.String[]

Rum medyası, Rum Milli Muhafız Ordusu'na iki yeni silah sistemi alındığını yazdı.


Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO), Sırbistan'dan 155 milimetrelik top ve İsrail'den 8 adet insansız hava aracı aldığını duyurdu. Yerel medya haberinde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) kısa bir süre önce iki yeni silah sistemi ile donatıldığı belirtildi. - LEFKOŞA

İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:34 Kaynak: İHA
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