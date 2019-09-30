Rumlar son sürat silahlanmaya devam ediyor
25 dakika önce
Rum medyası, Rum Milli Muhafız Ordusu'na iki yeni silah sistemi alındığını yazdı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:34 Kaynak: İHA
Rum medyası, Rum Milli Muhafız Ordusu'na iki yeni silah sistemi alındığını yazdı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO), Sırbistan'dan 155 milimetrelik top ve İsrail'den 8 adet insansız hava aracı aldığını duyurdu. Yerel medya haberinde, Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) kısa bir süre önce iki yeni silah sistemi ile donatıldığı belirtildi. - LEFKOŞA
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