Rumlarda Korona virüsü paniği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rumlarda Korona virüsü paniği - Son Dakika

Rumlarda Korona virüsü paniği

6 saat önce

Güney Kıbrıs'ta korona vak'ası sayısı 12'ye yükseldi.

Rumlarda Korona virüsü paniği, System.String[]

Güney Kıbrıs'ta korona vak'ası sayısı 12'ye yükseldi.


Güney Kıbrıs Rum Kesiminde ilk korona virüsü vak'asının ortaya çıkması ile birlikte salgın hızlı bir şekilde yayılıyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı'nın Güney Kıbrıs'ta 3 pozitif korona virüsü vak'asının daha görüldüğünü açıklamasının ardından Güney Kıbrıs Rum Kesiminde pozitif korona virüsü sayısı 12 kişiye yükseldi.


Öte yandan İsrail'in içinde 800 yolcu bulunan İtalyan yolcu gemisi Marco Polo'nun limana demirlemesine izin vermemesi sonucu yolcu gemisi yönünü Kıbrıs'a çevirdi.Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin onayı ile Limasol'a demirleyeceği öğrenilen gemi Rumlarda paniğe neden oldu. Yolcuların gemiden dışarı çıkmayacağı açıklaması yapıldı. - LEFKOŞA

Kıbrıs Rum Kesimi, Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Koronavirüs riski sigara içenlerde daha fazla Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi İran'da ordu, koronavirüse karşı sokakları boşaltacak

Son Dakika Haberleri
16:32 IKBY'nin Süleymaniye Havalimanı'nda korona virüsü alarmı
16:32 KKTC Sağlık Bakanlığından "14 gün evden çıkmayın" uyarısı
16:32 Karabağlar'da koronavirüs önlemleri
16:31 Bakan Akar: Rus heyeti ile imzalanan metin yürürlüğe girdi, ilk devriye 15 Mart'ta
16:30 Pütürge'de depremzedeler konteyner kente yerleştirilmeye başlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:37:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rumlarda Korona virüsü paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]