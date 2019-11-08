Rumlardan, 9 milyar 3 milyon dolarlık imza

Kıbrıs Rum yönetimi, tek yanlı olarak ilan ettiği "Münhasır Ekonomik Bölgesi" (MEB) içerisindeki 12'nci parselde yer alan 'Afrodit' olarak adlandıran bölge için konsorsiyum şirketleri Noble Energy, Shell ve Delek ile 25 yıllık işletme izni anlaşması imzaladı. 2025 yılında başlayacak doğalgaz üretimi ile ilgili imzalanan anlaşmaya göre Kıbrıs Rum yönetimi, 18 yıl içerisinde yaklaşık 9 milyar 300 milyon dolar gelir elde edecek.

Afrodit bölgesindeki doğalgaz, deniz altından boru hattıyla Mısır'ın İdku LNG tesisine aktarılacak, burada sıvılaştırılıp Avrupa ve uluslararası piyasalara ihraç edilecek. Doğalgaz konusunda işletme izni ile ilgili olarak basın toplantısı ve imza töreni düzenlendi. İmza törenine Rum Enerji Bakanı George Lakkotripis ve Noble Energy, Shell ve Delek şirket yöneticileri katıldı. İmza törenine ABD, Birleşik Krallık ve İsrail'in Güney Kıbrıs'taki büyükelçileri de destek verdi.

İmza töreninde konuşan Rum Enerji Bakanı Lakkotripis, "Enerji programımız, hidrokarbon zincirinin tamamlanmakta olduğu bir sonraki aşamasına geçmektedir" dedi. Lakkotripis, Rum kesiminin sınırların belirlenmesinden, ruhsatlandırma, araştırma ve keşfe, şimdi ise işletme aşamasına geçtiğini belirtti.

Rum kesiminin Avrupa Birliği'nin (AB) doğal gaz üreticisi, aynı zamanda alternatif enerji arzı kaynağı haline geleceğini savunan Rum Bakan, aynı zamanda bölge ülkelerinin, Avrupa'ya yönelik bir Doğu Akdeniz Doğal Gaz Koridoru meydana getirilmesine ilişkin ortak vizyonunun hayata geçirilmesine ilişkin kararlı bir adım atılmakta olduğunu söyledi.

"BİR DÖNÜM NOKTASI"

İmza törenin önemine işaret eden Rum Bakan, "Bu gelişmenin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin enerji programında önemli bir dönüm noktası daha teşkil ettiğini düşünüyorum" dedi.

Noble Energy Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Keith Elliot, doğal gazın geliştirilmesi ve ihraç edilmesiyle ilgili olan projeyle alakalı planlamalarının ilerlemesi için, imzaların tamamlanması ve onayların alınmasıyla, önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirdiği şeye ulaşılmasından duyduğu memnuniyeti kaydetti. Bugünün Afrodit yatağının geliştirilmesi için bir yol açtığını dile getiren Elliot, bu dönemin, doğal gazın geliştirilmesi açısından bölge açısından çok heyecan verici olduğunu söyledi.

İşletme izni imzalanan Afrodit yatağındaki doğal gaz miktarının 4,1 trilyon ayak küp (tcf) olduğu belirtildi.