Rumlardan KKTC tarafına molotof'lu saldırı

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Rum gazetesi vahşeti manşetine taşıdı: Türkler yakalandı ve infaz edildi

Rumlar, Kıbrıs Barış Harekatı'nı protesto etmek için sınıra yürüdü

400 bin TL değerindeki hayvanlarını TIR şoförüne kaptıran besici: Bulamazsak on yılım heba olur