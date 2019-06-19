Rumlardan 'Maraş' açılımına tepki

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Bakan Pekcan: Yüksek teknoloji ürün ihracatına 2 milyar liralık kredi desteği verilecek

Elektrik kurumunda 600 bin TL'yi zimmetine geçiren 2 kişiye gözaltı

Platini, Türkiye'nin Fransa'ya bir oyla kaybettiği EURO 2016 için de sorgulandı!