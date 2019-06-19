Son Dakika Haberleri: Rumlardan 'Maraş' açılımına tepki
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Rumlardan 'Maraş' açılımına tepki

1 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin 1974'ten beri kapalı olan ve 'hayalet şehir' diye bilinen Maraş'ın açılması kararına, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nce (GKRY) tepki gösterildi.

Rumlardan 'Maraş' açılımına tepki, System.String[]
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümetinin 1974'ten beri kapalı olan ve 'hayalet şehir' diye bilinen Maraş'ın açılması kararına, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nce (GKRY) tepki gösterildi. 
Rum Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Vasilis Palmas, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Maraş ile ilgili "Envanter çalışması yapılacak" açıklamasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Palmas, "İşgal rejimi kendi bölücü görüşlerini teşvik ediyor. Karar, Türkiye'nin yönlendirilmesiyle alındı. 2014 yılında ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın Kıbrıs ziyareti sırasında Mağusa konusu ile ilgili Kıbrıslı Rumlar, Kıbrıslı Türkler ve yabancı uzmanların katılımıyla bir komitenin oluşturulmasına yakındık; ancak bu, son anda Sayın Özersay tarafından reddedildi" diye konuştu.


- Lefkoşa
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:31 Kaynak: DHA
Kıbrıs, Dünya
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