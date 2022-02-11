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Son dakika: Rumlardan papazlara silah eğitimi - Son Dakika

Son dakika: Rumlardan papazlara silah eğitimi

11.02.2022 15:16

Son dakika gelişmesine göre Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRK) Ortadoks Kilisesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) iş birliğiyle papazlara silah eğitimi verildiği ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRK) Ortadoks Kilisesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) iş birliğiyle papazlara silah eğitimi verildiği ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminden gerilimi artıracak yeni bir hamle geldi. Ortadoks Klisesi ve Rum Milli Ordusu'nun iş birliğinde gerçekleştirilen ve Rum Milli Muhafız Ordusu'nun (RMMO) Tugay Komutanı Tuğgeneral Lucas Hatzimichael'in özel daveti üzerine çağrılan papazlara ağır silahlarla eğitim verildi.

Görüntülerin ise sosyal medyada yayılmasının ardından Rum halkı da, din adamlarının Rum ordusuyla iş birliği yapmasına tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Rum yönetimi tarafından, "Rum ordusunun yerel kilise ise iş birliği bağlamında gerçekleştirilen planlı bir tatbikat" açıklaması yapıldı.

(İHA)

Son dakika: Rumlardan papazlara silah eğitimi
Son dakika: Rumlardan papazlara silah eğitimi
Son dakika: Rumlardan papazlara silah eğitimi

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Güney Kıbrıs, Milli, Silah, Rum, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Rumlardan papazlara silah eğitimi - Son Dakika


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