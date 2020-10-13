Rumlardan sınır kapılarında eylem - Son Dakika

Rumlardan sınır kapılarında eylem

13.10.2020 22:48
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafında Ledra Palace ve Lokmacı Sınır Kapılarına gelen bir grup eylem yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafında Ledra Palace ve Lokmacı Sınır Kapılarına gelen bir grup eylem yaptı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bir grup, Lefkoşa sınırında bulunan Ledra Palace ve Lokmacı Sınır Kapılarında eylem gerçekleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) sınırındaki kapılarda iki bölgenin polisleri olası taşkınlıklara karşı geniş güvenlik önlemi aldı. Eylemin geçtiğimiz pazar günü Derinya Sınır Kapısında toplanan ve kapıyı kırarak ara bölgede havai fişekler ile yangın ve taşkınlık çıkaran 6 kişinin gözaltına alınmasına tepki olarak yapıldığı iddia edildi.

Rumlardan yeni eylem çağrısı

Geçtiğimiz pazar günü Derinya Sınır Kapısında eylem yaparak kapıyı kırıp havai fişeklerle KKTC tarafından yangın çıkartan Rum eylemciler, cumartesi günü Derinya Sınır Kapısı'nda "sınır delme eylemi" yapacaklarını duyurdu. Sosyal medyada örgütlenen eylemciler, cumartesi günü yapılacak eyleme katılım için çağrıda bulunurken, Türk tarafında olası taşkınlıklara karşı sınır bölgelerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lefkoşa, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rumlardan sınır kapılarında eylem - Son Dakika

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