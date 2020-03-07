Rumların "kapıları kapatma kararı" Lefkoşa'da protesto edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rumların 'kapıları kapatma kararı' Lefkoşa'da protesto edildi - Son Dakika

Rumların "kapıları kapatma kararı" Lefkoşa'da protesto edildi

7 saat önce

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) adadaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından protesto edildi.

Rumların

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin (GKRY) adadaki 4 sınır kapısını yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir iddiasıyla kapatması, Kıbrıslı Türk ve Rumlar tarafından protesto edildi.

Lefkoşa'da yer alan Lokmacı Sınır Kapısı'nın her iki tarafında toplanan Türk ve Rum göstericiler, karara tepki gösterdi.

Türk tarafındaki eylemciler, karşı tarafa geçmek için kurulan barikatları zorladı. Arbede esnasında Rum güvenlik güçleri Türk eylemcilere karşı biber gazı kullandı.

Türk ve Rum eylemciler "Kıbrıs'ta barış engellenemez" sloganları attı.

Öte yandan, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, olayların hemen ardından Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Kapıların geçişlere açılmasını ve toplumlar arası ilişkilerin gelişmesini barışçıl bir gösteri ile ifade eden insanlara biber gazı sıkılmaz ancak zeytin dalı uzatılabilir." ifadelerini kullandı.

Rumlar 4 sınır kapısını kapattı

GKRY, KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki 4 sınır kapısını Kovid-19'a karşı tedbir iddiasıyla 29 Şubat'ta bir haftalığına kapatma kararı almış, daha sonra bu kararı 9 Mart'a kadar uzattığını açıklamıştı.

Buna göre Lokmacı, Derinya, Aplıç ve Bostancı sınır kapılarından 29 Şubat'tan bu yana geçiş yapılamıyor.

Rum yönetiminin, KKTC makamları tarafından tepkiyle karşılanan "keyfi ve tek yanlı" bu kararının altında politik nedenler yattığı belirtilmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsten ölen Türk vatandaşının ailesi, cenazenin Türkiye'ye getirilmesine sıcak bakmıyor
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Ali Ağaoğlu'nun serveti 2 yılda 350 milyon dolar eridi KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı TSK, M4 karayolunda görüntülendi

Son Dakika Haberleri
21:25 Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin maymununa Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince el konuldu
19:44 Hercai'nin son bölümünde şaşırtan gelişmeler
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 22:29:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rumların "kapıları kapatma kararı" Lefkoşa'da protesto edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]