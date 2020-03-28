Rumların karantinadaki eğlencesi tombala - Son Dakika

KORONAVİRÜS (Covid-19) nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan Rum Kesimi'nde, vatandaşlar evlerinin balkonlarında tombala oynamaya başladı. O anlar, bir Rum tarafından görüntülendi.

Güney Kıbrıs'ta bir mahallede, bir eve kurulan ses sistemi ile birlikte Rumlar, mahalleli ile birlikte tombala oynayarak zaman geçiriyor. Bir balkonda, yapılan sayı çekilişi sesli şekilde okunuyor. Rumlar da ellerindeki tombala kağıtlarında rakamları işaretliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rumların balkonlarında tombala oynaması