Rumların karantinadaki eğlencesi tombala - Son Dakika

Rumların karantinadaki eğlencesi tombala
6 saat önce
KORONAVİRÜS (Covid-19) nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan Rum Kesimi'nde, vatandaşlar evlerinin balkonlarında tombala oynamaya başladı.
KORONAVİRÜS (Covid-19) nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanan Rum Kesimi'nde, vatandaşlar evlerinin balkonlarında tombala oynamaya başladı. O anlar, bir Rum tarafından görüntülendi.
Güney Kıbrıs'ta bir mahallede, bir eve kurulan ses sistemi ile birlikte Rumlar, mahalleli ile birlikte tombala oynayarak zaman geçiriyor. Bir balkonda, yapılan sayı çekilişi sesli şekilde okunuyor. Rumlar da ellerindeki tombala kağıtlarında rakamları işaretliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Rumların balkonlarında tombala oynaması
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 05:28 Kaynak: DHA
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