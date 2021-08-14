Üye Girişi
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu - Son Dakika

SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu

14.08.2021 12:02

Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşulduTolga Umay: Sporda oyun kurucu olarak her zaman bu tip işlere imza atmak istiyoruzAta SELÇUK / - Fanatik Gazetesi'nin 'Herkes Buraya, Runatik'le Koşmaya' sloganıyla okurlarını koşmaya çağırdığı koşu etkinliği Runatik, bugün düzenlendi.

Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu

Tolga Umay: Sporda oyun kurucu olarak her zaman bu tip işlere imza atmak istiyoruz

Ata SELÇUK/ - Fanatik Gazetesi'nin 'Herkes Buraya, Runatik'le Koşmaya' sloganıyla okurlarını koşmaya çağırdığı koşu etkinliği Runatik, bugün düzenlendi.

İstanbul Caddebostan Sahil'den saat 08.00'de alınan startla Bostancı'ya koşan sporseverler, etkinlikten çok memnun kaldıklarını ve bu tip etkinliklerin artarak devam etmesini dilediklerini söyledi. Etkinlikte sporseverlere üzerinde 'Runatik' yazılı koşu atleti, bileklik, maske ve su hediye edildi.

TOLGA UMAY: SPORDA OYUN KURUCU OLARAK HER ZAMAN BU TİP İŞLERE İMZA ATMAK İSTİYORUZ

Fanatik Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Tolga Umay, Runatik'in devam edeceğini ve düzenli hale geleceğini dile getirerek, 'Bizim için bir ilk, bir deneme oldu. Pandemi sonrasında sokağa çıkmayı, yürümeyi, koşmayı özlemiştik. İnsanlar da özlemiş, sahiller çok kalabalık. Böyle bir kampanyaya başlamak istedik. Bizim için bir prova niteliğinde oldu. Runatik, bundan sonra da devam edecek. Sahilde yürüyüp, koşmak için her zaman tekrar bir araya geleceğiz. Bundan sonrakiler inşallah daha güzel olacak' dedi.

Fanatik olarak böyle organizasyonlara çok açık olduklarını kaydeden Umay, 'Sporda oyun kurucu olarak her zaman bu tip işlere imza atmak istiyoruz. Runatik'e devam etmek istiyoruz. Yeni projeler de olabilir. Biz bu işlerde her zaman varız. Runatik'in de daha güzel olacağının, insanların daha çok sahiplenip ilgi göstereceğinin ilk mesajlarını bugün burada aldık' diyerek sözlerini noktaladı.

'BU FAALİYETLER DEVAM ETMELİ'

Koşuya katılan bir kişi, Fanatik Gazetesi'ne bu etkinlikten dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

"2017'den beri koşuyoruz. Türkiye'de son yıllarda koşu alanında epey atılım oldu. Güzel aktiviteler oluyor. Fanatik, Runatik ile birlikte burada mutlaka kendine yer etmeli. Çünkü bu aktivitelerin çoğunda global firmalar da yer alıyor. Bu faaliyetler devam etmeli. Biz koşmaya devam ediyoruz, sizi de bekleriz.?

Çok uzun zamandır koştuğunu söyleyen bir diğer kişi ise, 'Sabah da buraya 15 km koşarak geldik. Runatik organizasyonunu yaptığı için Fanatik Gazetesi'ne teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Runatik, ağustos ayı boyunca her cumartesi günü düzenlenecek.

SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu
SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu

Fanatik Gazetesi, Caddebostan, İstanbul, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim 12:28 Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu 12:19 En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu 11:45 Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu
Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü 11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi 10:51 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş 10:06 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş
Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 09:02 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 00:23 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi

Son Dakika Haberleri
12:36 Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı!
12:28 Öldü sanılan anneden mucize kurtuluşun hikayesi: Oğluma Bakan Soylu'yu gösterip 'Bizi kurtaracaklar' dedim
12:23 F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi
12:18 En Son Babalar Duyar dizisinin çocuk oyuncusu büyüdü! Jale Azaklı Özkan anne oldu
12:17 Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar
11:44 Bartın sel felaketinde aranan 84 yaşındaki kadının cansız bedeni evinden 600 metre uzakta bulundu
11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü
11:08 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi
10:50 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı! Korku dolu anlar kamerada! Sokak ortasında eski kız arkadaşının boğazına bıçak dayayıp kaçırmaya çalıştı!         
12:37
F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi         
12:24
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi         
11:09
Sel felaketinde korkutan rakam! Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama         
10:35
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü         
23:14
Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar         
22:31
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 12:53:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Runatik, sporseverlerin katılımıyla ilk kez koşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement