Runatolıa'da Cerebral Palsy Türkiye İçin Koş, 21 Bebeğe Destek Ol

Maratonun kayıtları 28 Şubat Perşembe günü sona erecek.

Cerebral Palsy'li çocuk ve erişkinlerin eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda geniş kapsamlı çalışmalarda bulunan Cerebral Palsy Türkiye "Bir Adımla Büyüsün" çağrısıyla engelli olma riski taşıyan bebeklerin Erken Müdahale Programına dahil edilerek, engellilik seviyelerinin azaltılması için herkesi Runatolia'da koşmaya davet ediyor.