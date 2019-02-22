Son Dakika Haberleri: Runatolıa'da Cerebral Palsy Türkiye İçin Koş, 21 Bebeğe Destek Ol

Runatolıa'da Cerebral Palsy Türkiye İçin Koş, 21 Bebeğe Destek Ol

1 saat önce

Cerebral Palsy Türkiye'nin "Adım Adım" platformu dahilinde katıldığı yardımseverlik koşularından olan Runatolia Maratonu 3 Mart Pazar günü Antalya'da gerçekleşecek.

Runatolıa'da Cerebral Palsy Türkiye İçin Koş, 21 Bebeğe Destek Ol, System.String[]

Maratonun kayıtları 28 Şubat Perşembe günü sona erecek.

Cerebral Palsy'li çocuk ve erişkinlerin eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda geniş kapsamlı çalışmalarda bulunan Cerebral Palsy Türkiye "Bir Adımla Büyüsün" çağrısıyla engelli olma riski taşıyan bebeklerin Erken Müdahale Programına dahil edilerek, engellilik seviyelerinin azaltılması için herkesi Runatolia'da koşmaya davet ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:12 Kaynak: Bültenler

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