Son Dakika Haberleri: RunDatça 'Doğaya Koş'maya Çağırıyor

RunDatça 'Doğaya Koş'maya Çağırıyor

1 saat önce

14 Nisan günü Datça Yarımadası'nda gerçekleşecek olan RunDatça her yaştan profesyonel ve amatör koşuculara unutulmaz bir koşu deneyimi sunuyor.

RunDatça 'Doğaya Koş'maya Çağırıyor, System.String[]

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek RunDatça koşu yarışına Türkiye'nin dört bir yanından 1.000'in üzerinde sporcunun katılımı bekleniyor. Koşu 14 Nisan 2019 Pazar günü 3 farklı mesafede gerçekleşecek (21K, 10K, 5K). Yarışmada genel klasmana ek olarak yaş kategorilerinde de derecelendirme yapılacak.Sporcular, hem genel kategoride, hem de yaş kategorilerinde dereceye girerek kürsüye çıkma şansı elde edecekler.

RunDatça parkuru, Datça'nın muhteşem doğasını kapsadığı gibi, Datça'nın merkezini de içerisine alıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük bir ilgi ile karşılanan RunDatça Junior'a da bu yıl daha yoğun katılım bekleniyor.RunDatça Junior etkinliğinde 6-11 yaş arası çocuklar 500 metre, 12-15 yaş arası çocuklar 1 kilometre koşacaklar.

Yarışa ek olarak Datça merkezinde kurulacak olan etkinlik alanında, Cumartesi ve Pazar günleri sponsor etkinlikleri ve düzenlenecek yan etkinlikler ile spor ve eğlence dolu bir hafta sonu RunDatça katılımcılarını bekliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:59 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Datça, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon'dan Açıklama: Türkiye'ye F-35 Parçalarının Teslimatını Askıya Aldık Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Dünya Yıldızları, Türkiye Spor Ödülleri'nde Buluşuyor Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 15:38:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: RunDatça 'Doğaya Koş'maya Çağırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]