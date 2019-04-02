RunDatça 'Doğaya Koş'maya Çağırıyor

Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek RunDatça koşu yarışına Türkiye'nin dört bir yanından 1.000'in üzerinde sporcunun katılımı bekleniyor. Koşu 14 Nisan 2019 Pazar günü 3 farklı mesafede gerçekleşecek (21K, 10K, 5K). Yarışmada genel klasmana ek olarak yaş kategorilerinde de derecelendirme yapılacak.Sporcular, hem genel kategoride, hem de yaş kategorilerinde dereceye girerek kürsüye çıkma şansı elde edecekler.

RunDatça parkuru, Datça'nın muhteşem doğasını kapsadığı gibi, Datça'nın merkezini de içerisine alıyor.

Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve büyük bir ilgi ile karşılanan RunDatça Junior'a da bu yıl daha yoğun katılım bekleniyor.RunDatça Junior etkinliğinde 6-11 yaş arası çocuklar 500 metre, 12-15 yaş arası çocuklar 1 kilometre koşacaklar.

Yarışa ek olarak Datça merkezinde kurulacak olan etkinlik alanında, Cumartesi ve Pazar günleri sponsor etkinlikleri ve düzenlenecek yan etkinlikler ile spor ve eğlence dolu bir hafta sonu RunDatça katılımcılarını bekliyor.