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Antalya'da Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda ürün çıktı - Son Dakika

Antalya'da Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda ürün çıktı

Antalya'da bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda ürün çıktı.

18.11.2023 19:30  - Güncelleme: 20:14

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda ürün çıktı.

BAVULLARDAN ÇIKAN PES DEDİRTTİ

Alanya'da bulunan 5 yıldızlı her şey dahil otele tatile gelen Rus aile çıkış işlemlerini gerçekleştirdiği sırada otel personeli hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine otel personeli ailenin bavullarını kontrol etti. Bavulların içi tamamen otel ürünleri ile doldurulmuş halde bulunurken aramada, şampuan, sabun, bez terlik, kapalı tek porsiyonluk reçel, bal ve lokum gibi çok sayıda otele ait ürün çıktı.

ALKOLLÜ İÇECEKLERİ PET ŞİŞELERE DOLDURMUŞLAR

Ayrıca turistlerin alkollü içecekleri de pet şişelere doldurduğu belirlendi. Otel yönetimi müşterilerden şikayetçi olmazken ürünlere el koydu. Otel personeli ise bavulların içinden çıkanları cep telefonuyla kaydetti.

Kaynak: DHA

Alanya, Hırsızlık, Turizm, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Turizm Antalya'da Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda ürün çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da Rus ailenin bavullarından otele ait çok sayıda ürün çıktı - Son Dakika
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