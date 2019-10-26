Rus ajan Maria Burina ABD'de 18 ay hapsin ardından Rusya'ya döndü
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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 'Rus ajanı' olduğu itiraf ettikten sonra 18 ay hapis yatan ve serbest bırakılan Maria Burina, Rusya'ya döndü.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 'Rus ajanı' olduğunu itiraf ettikten sonra 18 ay hapis yatan ve serbest bırakılan Maria Burina, Rusya'ya döndü.
Başkent Moskova'da havalimanında babası ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından çiçekle karşılanan Burina, kısa bir açıklama yaparak "Rusya asla teslim olmaz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:59
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