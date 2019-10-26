Son Dakika Haberleri: Rus ajan Maria Burina ABD'de 18 ay hapsin ardından Rusya'ya döndü
Son Dakika Dünya Rus ajan Maria Burina ABD'de 18 ay hapsin ardından Rusya'ya döndü

Rus ajan Maria Burina ABD'de 18 ay hapsin ardından Rusya'ya döndü

48 dakika önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 'Rus ajanı' olduğu itiraf ettikten sonra 18 ay hapis yatan ve serbest bırakılan Maria Burina, Rusya'ya döndü.

Rus ajan Maria Burina ABD'de 18 ay hapsin ardından Rusya'ya döndü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 'Rus ajanı' olduğunu itiraf ettikten sonra 18 ay hapis yatan ve serbest bırakılan Maria Burina, Rusya'ya döndü.


Başkent Moskova'da havalimanında babası ve Dışişleri Bakanlığı sözcüsü tarafından çiçekle karşılanan Burina, kısa bir açıklama yaparak "Rusya asla teslim olmaz" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 06:59 
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