Son Dakika Haberleri: Rus ajanı, Ukrayna istihbaratı tarafından yakalandı
Son Dakika Güncel Rus ajanı, Ukrayna istihbaratı tarafından yakalandı

Rus ajanı, Ukrayna istihbaratı tarafından yakalandı

2 saat önce

Ukrayna istihbarat servisi, ülkede casusluk faaliyetinde bulunan Rus ajanı yakaladı.

Rus ajanı, Ukrayna istihbaratı tarafından yakalandı, System.String[]

Ukrayna istihbarat servisi, ülkede casusluk faaliyetinde bulunan Rus ajanı yakaladı.


Ukrayna'nın Poltova Bölgesi'ndeki Kremençuk şehrinde yaşayan 57 yaşındaki Rus ajanı, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU) tarafından yakalanarak askeri mahkemeye sevk edildi. Yapılan açıklamaya göre, Rusya İstihbarat Servisi (FSB) için çalıştığını itiraf eden şahıs 'vatan hainliği' suçundan 12 yılla yargılanacak.


2014 yılında Rus ajanlarla Kırım'da tatilde tanıştığını ifade eden şahıs, askeri personellerin kimlik bilgilerini ve orduya dair gizli bilgileri sızdırdığını itiraf etti. Şahsın, Ukrayna Ceza Kanunu'nun 111. Maddesinin 1. bölümüne (vatan hainliği) göre yargılanacağı ifade edildi.


Öte yandan geçtiğimiz sene ajanlık suçundan Ukrayna'nın Livov Bölgesi'ndeki Dragobiç şehrinde hapis yatan Valeriy İvanov, merdivenden düşerek başını çarpmış ve hayatını kaybetmişti. Rus ajanının şüpheli ölümü üzerine soruşturma başlatılmış, Ukrayna Meclis Başkanı Yardımcısı İrina Garaşenko açıklama yaparak, "Rusya ne yaşayan vatandaşlarını ne de ölen ajanın cesedini istemiyor" ifadelerini kullanmıştı. - KİEV

Ukrayna, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:33 Kaynak: İHA
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