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Rus ajanlar, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan 'Ukrayna şirketini hackledi'
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı istihdam ettiği nedeniyle soruşturulmasını istediği ancak kendisinin azledilme sürecinin başlamasına neden olan Ukraynalı doğal gaz şirketi, Rus ajanlarca hacklendi
ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı istihdam ettiği nedeniyle soruşturulmasını istediği ancak kendisinin azledilme sürecinin başlamasına neden olan Ukraynalı doğal gaz şirketi, Rus ajanlarca hacklendi.
İddia, ABD'li siber güvenlik şirketi Area 1 Security tarafından ortaya atıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:10
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