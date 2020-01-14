Rus ajanlar, ABD Başkanı Trump'ın azil sürecinin başlamasına neden olan 'Ukrayna şirketini hackledi'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ı istihdam ettiği nedeniyle soruşturulmasını istediği ancak kendisinin azledilme sürecinin başlamasına neden olan Ukraynalı doğal gaz şirketi, Rus ajanlarca hacklendi.



İddia, ABD'li siber güvenlik şirketi Area 1 Security tarafından ortaya atıldı.