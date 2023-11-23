ÜçRus Federal Güvenlik ajanı, Ukrayna yeraltı direniş güçleri tarafından yemeklerime fare zehri konularak öldürüldü. Bir ajan da hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Rus yetkililerinden henüz olayla ilgili ilgili bir doğrulama gelmezken ajanların yemek siparişi verdiği restoranda yapılan aramada herhangi zehir bulunmazken ajanlara yemeği teslim eden kurye ortadan kaybolarak izini kaybettirdi.

Zehirlenme iddiası, Kyiv Post gazetesi tarafındanortaya atıldıve sürgündeki belediye başkanı Ivan Fedorov tarafından doğrulandı.

Fedorov, Ukrayna TV kanalı United News'te, "Yerel bir kafeden yiyecek sipariş ettiler ve bu yiyecekleri tükettiktensonra hepsi zehirlendi ve bazıları hatta öldü. Artık devletimize karşı savaşamayacaklar." dedi.

Belediye başkanı, "Düşmanın ortadan kaldırılması, sadece patlamalar, füze saldırılarıyla değil, aynı zamanda direniş güçleri tarafından da gerçekleştirilir. Örneğin, geçenlerde ortadan kaldırılmış düşmanlar, yani zehirlenmiş düşmanlar, hatta düşman Telegram kanalları tarafından bildirilmişti." diye ekledi.

Telegram kanalı, üç ölü FSB görevlisinden ikisinin, Melitopol'de son zamanlarda bulunan iddia edilen Rus Karadeniz Filosu denizcilerinin mezarıyla ilgili bir soruşturmanın başında olduğunu iddia etti. İddiaya göre, işkence izleri taşıyan 17 ceset bulunmuştu.

Geçen yıl Ukraynalı vatandaşlar tarafından verilen zehirli börekleri yiyen iki Rus askeri öldü, Ukrayna istihbaratı iddia etti. İddiaya göre, hediye olarak verilen bu lezzetlere 28 Rus'un yoğun bakıma kaldırıldığı ve diğerlerinin de zehirli yiyecek ve içeceklerden "şiddetli rahatsızlık" yaşadığı söyleniyor.