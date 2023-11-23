 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Rus Ajanlar, Ukrayna direniş güçlerinin yemeklerine kattığı fare zehrini tükettikten sonra öldü - Son Dakika

Rus Ajanlar, Ukrayna direniş güçlerinin yemeklerine kattığı fare zehrini tükettikten sonra öldü

Ukrayna yeraltı direniş güçleri tarafından zehirlendiği iddia edilen üç Rus Federal Güvenlik ajanı hayatını kaybetti. Bir ajanın ise hastanede yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Zehirlenme iddiası, Kyiv Post gazetesi tarafından ortaya atıldı ve sürgündeki belediye başkanı Ivan Fedorov tarafından doğrulandı. Ajanların yemek siparişi verdiği restoranda yapılan aramada herhangi bir zehir bulunamazken, yemeği teslim eden kurye izini kaybettirdi.

Rus Ajanlar, Ukrayna direniş güçlerinin yemeklerine kattığı fare zehrini tükettikten sonra öldü
23.11.2023 - 16:42,  Güncelleme: 16:47
Abone Ol

ÜçRus Federal Güvenlik ajanı, Ukrayna yeraltı direniş güçleri tarafından yemeklerime fare zehri konularak öldürüldü. Bir ajan da hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Rus Ajanlar, Ukrayna direniş güçlerinin yemeklerine kattığı fare zehrini tükettikten sonra öldü

Rus yetkililerinden henüz olayla ilgili ilgili bir doğrulama gelmezken ajanların yemek siparişi verdiği restoranda yapılan aramada herhangi zehir bulunmazken ajanlara yemeği teslim eden kurye ortadan kaybolarak izini kaybettirdi.

Zehirlenme iddiası, Kyiv Post gazetesi tarafındanortaya atıldıve sürgündeki belediye başkanı Ivan Fedorov tarafından doğrulandı.

Fedorov, Ukrayna TV kanalı United News'te, "Yerel bir kafeden yiyecek sipariş ettiler ve bu yiyecekleri tükettiktensonra hepsi zehirlendi ve bazıları hatta öldü. Artık devletimize karşı savaşamayacaklar." dedi.

Belediye başkanı, "Düşmanın ortadan kaldırılması, sadece patlamalar, füze saldırılarıyla değil, aynı zamanda direniş güçleri tarafından da gerçekleştirilir. Örneğin, geçenlerde ortadan kaldırılmış düşmanlar, yani zehirlenmiş düşmanlar, hatta düşman Telegram kanalları tarafından bildirilmişti." diye ekledi.

Telegram kanalı, üç ölü FSB görevlisinden ikisinin, Melitopol'de son zamanlarda bulunan iddia edilen Rus Karadeniz Filosu denizcilerinin mezarıyla ilgili bir soruşturmanın başında olduğunu iddia etti. İddiaya göre, işkence izleri taşıyan 17 ceset bulunmuştu.

Geçen yıl Ukraynalı vatandaşlar tarafından verilen zehirli börekleri yiyen iki Rus askeri öldü, Ukrayna istihbaratı iddia etti. İddiaya göre, hediye olarak verilen bu lezzetlere 28 Rus'un yoğun bakıma kaldırıldığı ve diğerlerinin de zehirli yiyecek ve içeceklerden "şiddetli rahatsızlık" yaşadığı söyleniyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güvenlik

Ukrayna, Rusya, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güvenlik Rus Ajanlar, Ukrayna direniş güçlerinin yemeklerine kattığı fare zehrini tükettikten sonra öldü - Son Dakika


Son Dakika
14:57 Gelin, kahvaltı sırasında tartıştığı kaynanasını boğazını keserek öldürdü
16:21 Müge Anlı'nın canlı yayında ''Ben kumamı öldürürüm'' demesi Armağan Çağlayan'ı sinirlendirdi
16:14 Namibya'nın Himba kabilesinin üyeleri, nezaket göstergesi olarak erkek misafirlere eşlerini sunuyor
16:01 Kur korumalı mevduattan kaçan kaçana! 3 ayda 640 milyar liralık çıkış oldu
15:32 İstanbul'da alarm! Yüksek kesimlere pazar günü lapa lapa kar yağacak
15:29 Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nın genç kalecisi Göknur Güleryüz, Türkiye'yi seçti
15:25 Bahçeli: Tüm öğretmenler kadroya geçirilmeli
15:25 Beşiktaş'ta Erick Bailly yine sakatlandı
15:06 Kesinleşmiş hapis cezası vardı! Eski HDP Milletvekili Halil Aksoy saklandığı adreste yakalanarak tutuklandı
14:45 Merkez Bankası rezervleri 9 yılın zirvesinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2023 17:11:34. #1.11#
SON DAKİKA: Rus Ajanlar, Ukrayna direniş güçlerinin yemeklerine kattığı fare zehrini tükettikten sonra öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement