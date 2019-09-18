Son Dakika Haberleri: Rus ampute çocuk Maxim Abramov'dan kaykay şov
Son Dakika Dünya Haber

Rus ampute çocuk Maxim Abramov'dan kaykay şov

46 dakika önce

Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinde 10 yaşındaki ampute çocuk Maxim Abramov kaykay şovu yaptı.

">

Rusya'nın Saint- Petersburg şehrinde 10 yaşındaki ampute çocuk Maxim Abramov kaykay şovu yaptı. Altı aylıkken bacaklarını kaybeden Abramov Amerikalı ünlü kaykaycı Tony Hawk'ın sosyal medyada vidyosunu paylaşması ile bir anda dünya çapında popülerlik kazandı.

Rus ampute çocuk Maxim Abramov'dan kaykay şov

Saint Petersburg, Rusya, Maxim, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:12 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin'in manevi kızı Ksenia Sobchak, kendi düğününde striptiz yaptı
Sunucu Seda Akgül, oğlunu 70 bin TL'lik okula yazdırmak isteyen Arda Turan ve eşine ateş püskürdü Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti Galatasaray, dün hapisten çıkan Pavel Mamaev'e talip oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 18:59:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus ampute çocuk Maxim Abramov'dan kaykay şov
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]