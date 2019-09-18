Rus ampute çocuk Maxim Abramov'dan kaykay şov
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Rusya'nın Saint-Petersburg şehrinde 10 yaşındaki ampute çocuk Maxim Abramov kaykay şovu yaptı.
Rusya'nın Saint- Petersburg şehrinde 10 yaşındaki ampute çocuk Maxim Abramov kaykay şovu yaptı. Altı aylıkken bacaklarını kaybeden Abramov Amerikalı ünlü kaykaycı Tony Hawk'ın sosyal medyada vidyosunu paylaşması ile bir anda dünya çapında popülerlik kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:12
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