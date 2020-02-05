Rus anne 33 yaşında 11'inci çocuğunu doğurdu - Son Dakika

Rusya'nın başkenti Moskova'da doğum yapan 33 yaşındaki bir kadın, evliliğinin 14.yılında 11'inci çocuğunu doğurdu.



Rusya'nın başkenti Moskova'ya bağlı Malaya Dubna bölgesindeki bir hastanede doğum yapan kadın 11'inci çocuğunu doğurdu. Hastane yetkilileri tarafından yapılan açıklamada kadının 11'inci çocuğu olarak kız bebeği dünyaya getirdiği açıklanırken ailenin daha önce 5 erkek 5 kız çocuğu olduğu ifade edildi. 14 yıl önce evlenen çiftin evliliklerinden itibaren hemen hemen her yıl çocuk sahibi olduğu aktarılırken çocukların en büyüğünün 13 yaşında olduğu belirtildi.



Hastanenin basın servisi tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uzun yıllardır Rusya nüfusunu arttırma yönündeki politikalar gereği aileye devlet tarafından sosyal yardımların yapılmaya devam edildiği açıklanırken, Moskova Belediyesi tarafından aileye her ay 20 bin ruble maaş yardımı yapılacağı da ifade edildi. - MOSKOVA