Ekibin, çalışmalar yürüttüğü enkazda, içinde 100 dolarlık çok sayıda banknotun yer aldığı bir kap bulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, 150 bin doları bulan paranın polise teslim edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

Türkiye'nin Çobanbey ve Cilvegözü sınır kapıları da Suriye'ye uluslararası yardım için devrede

Kahramanmaraş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Rus arama kurtarma ekibi Türkiye'deki enkazda 150 bin dolar buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.