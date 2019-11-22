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Rus arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Rus Donanmasına ait arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:36 Kaynak: AA
Rus Donanmasına ait arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giren arama kurtarma römorkörü "Shakhter", 10.20'de Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik ekibinin botla refakat ettiği römorkör, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.
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