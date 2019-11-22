Son Dakika Haberleri: Rus arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus Donanmasına ait arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus Donanmasına ait arama kurtarma römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Marmara Denizi yönünden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giren arama kurtarma römorkörü "Shakhter", 10.20'de Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik ekibinin botla refakat ettiği römorkör, Ege Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:36 Kaynak: AA
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