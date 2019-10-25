Son Dakika Haberleri: Rus araştırma enstitüsü son 50 beyaz balina serbest bırakılacak
Son Dakika Güncel Rus araştırma enstitüsü son 50 beyaz balina serbest bırakılacak

Rus araştırma enstitüsü son 50 beyaz balina serbest bırakılacak

11 dakika önce

Rus Araştırma Enstitüsü son 50 beyaz balina serbest bırakılacakRusya, (DHA) ? Rus Balıkçılık ve Okyanus Bilimi Araştırma Enstitüsü (VNIRO), yerel medyanın 'balina hapishanesi' olarak adlandırdığı Srednyaya Koyu'nda tutulan son 50 beyaz balinanın serbest bırakılacağını açıkladı.

Rus Araştırma Enstitüsü son 50 beyaz balina serbest bırakılacak

Rusya, (DHA) ? Rus Balıkçılık ve Okyanus Bilimi Araştırma Enstitüsü (VNIRO), yerel medyanın 'balina hapishanesi' olarak adlandırdığı Srednyaya Koyu'nda tutulan son 50 beyaz balinanın serbest bırakılacağını açıkladı.

Açıklamada, bilim insanlarından oluşan bir kurulun, balinaların doğal ortamına serbest bırakılmasıyla ilgili yapılacak hazırlıklar için görüştüğü ve bu görüşmede tüm balinaları bir seferde salınmasına karar verildiği belirtildi.

Daha önce bazı balinaların Sakhalin bölgesinden Ohotsk Denizi'nde bırakıldığı ancak yapılan görüşmede kurulun, bu defa balinaları Primorskiy bölgesinden Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) bırakma kararı aldığı da açıklamada yer aldı.

50 balinanın tek seferde transferi için söz konusu balinaları taşıma kapasitesi olan 'Zodiac' ve 'Professor Kaganovsky' isimli 2 araştırma gemisinin kullanılması planlanıyor. Ayrıca, transfer işleminin gelecek hafta gerçekleşeceği ve balinaların doğal ortamına salınmasıyla birlikte serbest bırakılma işleminin son bulacağı bildirildi.

Rus araştırma enstitüsü son 50 beyaz balina serbest bırakılacak

Balıkçılık, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:40 Kaynak: DHA
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