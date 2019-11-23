Rus araştırma ve istihbarat gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait, anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav' Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus Donanması'na ait olan, anket, araştırma ve istihbarat toplama gemisi 'Donuzlav', saat 15.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Gemi saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur yolcu' yazısı önünden geçen gemi Donuzlav, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.