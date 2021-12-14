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Rus asıllı güzel Türkiye'ye verdiği sözü tuttu, güzellik kraliçesi oldu - Son Dakika

Rus asıllı güzel Türkiye'ye verdiği sözü tuttu, güzellik kraliçesi oldu

14.12.2021 11:37
Rus asıllı güzel Türkiye'ye verdiği sözü tuttu, güzellik kraliçesi oldu

Antalya'da düzenlenen 7. The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Rus asıllı Moujan Rajaei, 30 ülkenin modeli arasından birinci seçildi.

Antalya'da düzenlenen 7. The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Rus asıllı Moujan Rajaei, 30 ülkenin modeli arasından birinci seçildi. Tacını takan Rajaei, Türk Bayrağı'nı podyumda dalgalandırmanın gururunu yaşadı.

Geçtiğimiz yıl Uluslararası 'World Next Top Model' güzellik yarışmasında 'Miss Asia' seçilerek tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Rus asıllı Moujan Rajaei, bu kez de The Queen of Eurasia Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil etti. Yarışmaya 30 farklı ülkelerden modeller katıldı. Podyumda boy gösteren güzeller arasında, Türkiye'yi temsil eden Rus asıllı güzel Moujan Rajaei birinci seçildi. Tacını takan Rus güzel, Türk Bayrağı'nı podyumda dalgalandırmanın gururunu yaşadı.

"TÜRKİYE'NİN ADINI DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Türkiye adına yarışmaktan çok mutlu olduğunu belirten Rajaei, "Türkiye benim vatanım. Geçen sene Miss Asia seçilmiştim, bu sene ikinci tacımı Türkiye adına aldım ve Türk Bayrağı'nı podyumda dalgalandırdım. Bu beni çok mutlu etti. Bu sene Türkiye'ye kazanacağımın sözünü vermiştim ve sözümü tuttum. Türkiye'nin adını duyurmaya devam edeceğim" dedi.

(İHA)

Rus asıllı güzel Türkiye'ye verdiği sözü tuttu, güzellik kraliçesi oldu
Rus asıllı güzel Türkiye'ye verdiği sözü tuttu, güzellik kraliçesi oldu
Rus asıllı güzel Türkiye'ye verdiği sözü tuttu, güzellik kraliçesi oldu
Rus asıllı güzel Türkiye'ye verdiği sözü tuttu, güzellik kraliçesi oldu
Rus asıllı güzel Türkiye'ye verdiği sözü tuttu, güzellik kraliçesi oldu
Rus asıllı güzel Türkiye'ye verdiği sözü tuttu, güzellik kraliçesi oldu
Rus asıllı güzel Türkiye'ye verdiği sözü tuttu, güzellik kraliçesi oldu

Amelia Hamlin, Türk Bayrağı, Türkiye, Rus, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus asıllı güzel Türkiye'ye verdiği sözü tuttu, güzellik kraliçesi oldu - Son Dakika


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