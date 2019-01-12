Rus Asıllı Kadından Seçim Çalışmaları

Antalya
'da Rus asıllı Anastasia Petrova Çetinkaya
, Alanya
Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olarak başvuru yapacağını açıklamasının ardından seçim çalışmalarına başladı.
Alanya ilçesinde yaşayan iş ve proje geliştirme uzmanı 35 yaşındaki Çetinkaya, Mahmutlar
Mahallesi'nde ev ve esnaf ziyaretinde bulundu.
Vatandaşlardan oy isteyen Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye başkan adaylığını açıklamasından sonra vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldığını belirtti.
Belediye başkan adayı olmasının insanları şaşırttığını ifade eden Çetinkaya, çok sayıda kişiden destek telefonu aldığını dile getirdi.
Alanya için çalışmaya devam edeceğini aktaran Çetinkaya, kendisine herhangi bir partiden teklif gelmediğini kaydetti.
Çetinkaya, partinin veya bir görüşün kendisi için önemli olmadığını bildirdi.
Eşini hiç yalnız bırakmayan Ayhan Çetinkaya ise eşiyle gurur duyduğunu söyledi.
Eşinin belediye başkan adaylığının yeni bir düşünce olmadığını anlatan Çetinkaya, eşinin Türkiye
'yi çok sevdiğini dile getirdi.
Esnaf Ali Zafer Erdoğan ise yabancı uyruklu bir kişinin aday olmasının Alanya ve Türkiye için önemli olduğuna ifade etti