Rus aşısı Sputnik V'nin Kırgızistan'a teslim sorunu Moskova'da görüşüldü - Son Dakika

Rusya'yı ziyaret eden Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, Rus mevkidaşı Mihail Muraşko ile Sputnik V'nin Kırgızistan'a teslim sorununu görüştü.

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev, 18 Şubat'ta geldiği Rusya'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Beyşenaliyev, Moskova temasları kapsamında Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ile bir araya geldi. İki ülke arasındaki sağlık sorunlarının ele alındığı görüşmede, Rusya'nın Sputnik V aşısının Kırgızistan'a teslim edilmesine ilişkin sorunların ele alındığı kaydedildi. Görüşmede ayrıca, cumhuriyetin sağlık sisteminin maddi ve teknik temelini iyileştirme ve Kırgızistan sağlık çalışanlarının Rusya'da eğitim görme konuları görüşüldüğü belirtildi.

Ayrıca Rusya'nın yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye verilen desteği çerçevesinde prefabrik modüler bir tıp kliniğinin inşasında teknik yardım sağlama ihtimalini değerlendireceği ifade edildi. Görüşme sonunda, Sağlık Bakanı Beyşenaliyev'in Covid-19 salgınıyla mücadelede Kırgızistan'a sağlanan kapsamlı destek için Rusya'ya teşekkür ettiği bildirildi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele eden Kırgızistan'da toplam vaka sayısı 85 bin 831, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı ise bin 452. Öte yandan 82 bin 690 kişi virüsü yenerek, sağlığına kavuştu. - BİŞKEK