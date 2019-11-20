Son Dakika Haberleri: Rus asker, Ukrayna lehine casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Rus asker, Ukrayna lehine casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

Rus asker, Ukrayna lehine casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı

6 saat önce

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna lehine casusluk yaptığını öne sürdüğü bir Rus askerinin gözaltına alındığını açıkladı.

Rus asker, Ukrayna lehine casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı, System.String[]

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna lehine casusluk yaptığını öne sürdüğü bir Rus askerinin gözaltına alındığını açıkladı.

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Rostov bölgesinde görevli askerin, Ukrayna Savunma Bakanlığı için gizli bilgiler topladığı öne sürüldü.

Askerin topladığı bilgilerin sızdırılmasının Rus ordusu için tehlike yaratabileceğine işaret edilen açıklamada, "Ukrayna lehine casusluk yapması nedeniyle Güney Askeri Bölgesi'nde görevli Rus vatandaşı asker gözaltına alınmış, hakkında vatana ihanetten soruşturma açılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Gözaltına alınan askerin kimliğine dair açıklama yapılmazken, Rus medyasındaki görüntülerde, FSB'nin bir apartman dairesine gerçekleştirdiği operasyonda casusluk yaptığı iddia edilen askeri yere yatırarak kelepçelediği görüldü.

Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus turistler, Suriye'ye tatil için rezervasyon yapıyor
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Ukrayna'da görüntülendiği ve 24 saat içinde yakalanacağı iddia edildi Azil soruşturmasının kilit ismi tek tek anlattı: Ukrayna'ya baskı talimatını Trump verdi Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 01:21:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus asker, Ukrayna lehine casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]