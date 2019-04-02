Rus Askeri Akademisinde Patlama: 4 Yaralı
37 dakika önce
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan Mozhaisky Askeri Uzay Akademisi'nde patlama oldu.
Rusya
'nın St. Petersburg
şehrinde bulunan Mozhaisky Askeri Uzay Akademisi'nde patlama oldu. Olayda ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralandı. Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan ülkenin en eski askeri okullarından Mozhaisky Askeri Uzay Akademisinde patlama meydana geldi. Acil Servis
Sözcüsü ilk belirlemelere göre 4 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın etkisiyle binanın 3'üncü katındaki merdivenin çökmesiyle 15 öğrencinin de mahsur kaldığı öğrenildi. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:46 Kaynak: İHA
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