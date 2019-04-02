Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Akademisinde Patlama: 4 Yaralı

Rus Askeri Akademisinde Patlama: 4 Yaralı

1 saat önce

- Rus askeri akademisinde patlama: 4 yaralıST. PETERSBURG - Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan Mozhaisky Askeri Uzay Akademisinde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralandı.

- Rus askeri akademisinde patlama: 4 yaralı

ST. PETERSBURG - Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan Mozhaisky Askeri Uzay Akademisinde sebebi bilinmeyen bir patlama meydana geldi, ilk belirlemelere göre 4 öğrenci yaralandı.
Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan ülkenin en eski askeri okullarından Mozhaisky Askeri Uzay Akademisinde patlama meydana geldi. Acil Servis Sözcüsü ilk belirlemelere göre 4 öğrencinin yaralandığını açıkladı. Patlamanın etkisiyle binanın 3'üncü katındaki merdivenin çökmesiyle 15 öğrencinin de mahsur kaldığı öğrenildi.
Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:21 Kaynak: İHA

Rusya Federasyonu, Petersburg, Güncel
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