Son Dakika Haberleri: Rus askeri araçlarına dikenli telli, ızgaralı önlem
Son Dakika Dünya Rus askeri araçlarına dikenli telli, ızgaralı önlem - Son Dakika Dünya

Rus askeri araçlarına dikenli telli, ızgaralı önlem

6 saat önce

'Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPGPKK'nın boşalttığı bölgede devriye gezen Rus askeri polisi, araçlarına zarar gelmemesi için dikenli telli, ızgaralı önlem aldı.

Rus askeri araçlarına dikenli telli, ızgaralı önlem, System.String[]
'Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPGPKK'nın boşalttığı bölgede devriye gezen Rus askeri polisi, araçlarına zarar gelmemesi için dikenli telli, ızgaralı önlem aldı.

Rusya Ordusu televizyonu Zvezda'da yer alan habere göre, sorumluluk alanı genişleyen Rus askeri polisi, bölge halkının güvenliğini artırmak için yeni devriye güzergahı belirleme çalışması yaptı. 3 Tiger aracı ile çıkılan 50 kilometrelik yeni devriye yolunda, komutan harita üzerinde işaretleme yaparken, araçların demir korkuluklarına dikenli tel sarıldığı, yanlarına ve camlarına da demir ızgaralar takıldığı görüldü. Haberde, alınan bu önlemler sayesinde araçlara kimsenin tırmanamayacağı belirtildi.

Türk ve Rus askerlerinin ortak devriyeleri sırasında özellikle Ayn al Arap bölgesindeki devriyelerde terör örgütü YPGPKK tarafından organize edilen örgüt yandaşları, devriye araçlarına taşlı saldırıda bulunuyordu.

Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan mutabakat gereği Türk ve Rus askerleri belirlenen günlerde bölgede ortak devriye faaliyeti yürütüyor. Diğer zamanlarda ise Rus askeri polisi devriye görevini tek başına yapıyor.


- Suriye
Suriye, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 04:26 Kaynak: DHA
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