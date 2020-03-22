RUS ASKERİ GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Son Dakika
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RUS ASKERİ GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

6 saat önce

Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin geçişine 2 sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.

Rus Donanmasının Karadeniz filosuna ait 148 Borda numaralı askeri gemisi 'Orsk' saat 17.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Geminin boğaz geçişine 2 sahil güvenlik botu ve deniz polisi eşlik etti.

Sarayburnu önlerine ulaşan geminin ön bölümünde silahlı nöbet tutan askerlerin olduğu görüldü. Geminin orta bölümünde iki askerin hazrolda beklediği de kameralara yansıdı. Yaklaşık 1,5 saatte Boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizine açıldı.

RUS ASKERİ GEMİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

İstanbul Boğazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 07:12 Kaynak: DHA

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