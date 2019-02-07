Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

58 dakika önce

Rus donanmasına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Askeri Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Marmara Denizi yönünden Boğaz'a giren 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" ile 151 borda numaralı "Azov" isimli savaş gemileri, yaklaşık bir saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.


Ege Denizi'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının boğaz geçişi sırasında botla refakat ettiği gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:44 Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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