Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

1 saat önce

Rus Donanmasına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Askeri Gemileri Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus Donanmasına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden Boğaz'a giren 158 borda numaralı "Ceasar Kunikov" ile 151 borda numaralı "Azov" isimli savaş gemileri, yaklaşık 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen ve sahil güvenlik unsurlarının boğaz geçişi sırasında botla refakat ettiği gemilerin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:48 Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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