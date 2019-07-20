Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

15 dakika önce

Rus Donanması'na ait gemiler, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]
Rus Donanması'na ait gemiler, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Alınan bilgiye göre, saat 10.30'da Ege yönünden boğaza giren 58 metre uzunluğundaki "Rescue SB-739" isimli römorkör ile 61 metre uzunluğundaki 908 borda numaralı mayın tarama gemisi "Vice Admiral Zakharin", 12.05'te Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi'ne doğru seyirlerini sürdüren gemilere, sahil güvenlik botları eşlik etti.
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Ege, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:34 Kaynak: AA
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