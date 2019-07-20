Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
15 dakika önce
Rus Donanması'na ait gemiler, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:34 Kaynak: AA
Rus Donanması'na ait gemiler, Çanakkale Boğazı
'ndan geçti.
Alınan bilgiye göre, saat 10.30'da Ege
yönünden boğaza giren 58 metre uzunluğundaki "Rescue SB-739" isimli römorkör ile 61 metre uzunluğundaki 908 borda numaralı mayın tarama gemisi "Vice Admiral Zakharin", 12.05'te Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara Denizi
'ne doğru seyirlerini sürdüren gemilere, sahil güvenlik botları eşlik etti.
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