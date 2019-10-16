Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği gemiler, Ege Denizi 'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 770 borda numaralı 'Valentin Pikul' adlı gemi, MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile onun çektiği 837 borda numaralı 'Kinel' adlı askeri gemi, saat 14.00 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.

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