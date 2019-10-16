Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus Donanmasına ait askeri gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:35 Kaynak: AA
Rus Donanmasına ait askeri gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 770 borda numaralı 'Valentin Pikul' adlı gemi, MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile onun çektiği 837 borda numaralı 'Kinel' adlı askeri gemi, saat 14.00 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
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