Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

2 saat önce

Rus Donanmasına ait askeri gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanmasına ait askeri gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanmasına ait 770 borda numaralı 'Valentin Pikul' adlı gemi, MB-304 borda numaralı askeri römorkör ile onun çektiği 837 borda numaralı 'Kinel' adlı askeri gemi, saat 14.00 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik botlarının eşlik ettiği gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 03:35 Kaynak: AA
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