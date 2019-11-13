Son Dakika Haberleri: Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus Donanmasına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus Donanmasına ait iki gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Donanmanın Karadeniz Filosu'na bağlı "PM-138" ile "Azov" isimli gemiler, Ege Denizi yönünden boğaza girerek seyrini sürdürdü.

Marmara Denizi yönüne seyreden iki gemiye, güvenlik gerekçesiyle sahil güvenlik unsurları botlarla eşlik etti.

Gemileri gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

Çanakkale Boğazı, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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