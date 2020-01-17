Son Dakika › Güncel › Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Rus Donanması'na ait 2 gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:46 Kaynak: AA
Rus Donanması'na ait 2 gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait "601" borda numaralı mayın tarama gemisi "Antonov" ile "SB-565" borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" isimli kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 09.10 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği askeri gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Son Dakika Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor Bahçeli, Kanal İstanbul tartışmasında İmamoğlu'na yüklendi: Ona kimse İBB Başkanı demeyecek Devlet Bahçeli, CHP'nin "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" önergesini neden reddettiklerini açıkladı Esed rejimi güçleri ateşkes anlaşmasını bozdu ve Halep'e kara saldırısı başlattı