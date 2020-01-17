Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus Donanması'na ait 2 gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus Donanması'na ait 2 gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait "601" borda numaralı mayın tarama gemisi "Antonov" ile "SB-565" borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" isimli kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 09.10 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği askeri gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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