Rus askerî gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus askerî gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askerî gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus donanmasına ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus askerî gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus donanmasına ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.


Sabah saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yapan Rus mayın tarama gemisi 'Antonov' ve Rus kurtarma ve yedekleme römorkörü 'Prof. Nikolay Muru' saat 09.10 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Rus askeri gemilerine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da refakat etti. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Ege Denizi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
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