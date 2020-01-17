Son Dakika › Güncel › Rus askerî gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Rus askerî gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
6 saat önce
Rus donanmasına ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:57 Kaynak: İHA
Rus donanmasına ait 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile SB-565 borda numaralı 'Prof. Nikolay Muru' adlı kurtarma ve yedekleme römorkörü Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Sabah saat 07.00 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yapan Rus mayın tarama gemisi 'Antonov' ve Rus kurtarma ve yedekleme römorkörü 'Prof. Nikolay Muru' saat 09.10 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Rus askeri gemilerine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu da refakat etti. - ÇANAKKALE
Son Dakika Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın Son Dakika: Erdoğan'a sunulan yeni infaz düzenlemesinin detayları belli oldu