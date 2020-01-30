Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

14 dakika önce

Rus donanmasına ait bir askeri gemi ile römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus donanmasına ait bir askeri gemi ile römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rusya'nın Karadeniz filosunda görevli 770 borda numaralı açık deniz mayın tarama gemisi "Valentin Pikul" ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör saat 13.20 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.

Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği askeri gemi ve römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Irkçı Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasına Türkiye'den ilk tepki
Mersin'de dev kaya yola düştü, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı Koca Yusuf, Çin'in Wuhan Eyaleti'ndeki Türkler için havalanıyor Bekçilerle ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifinde, "yoklama" ve "sıvazlama" ifadeleri çıkarıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 14:21:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]