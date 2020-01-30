Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

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Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti
14 dakika önce
Rus donanmasına ait bir askeri gemi ile römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:06 Kaynak: AA
Rus donanmasına ait bir askeri gemi ile römorkör, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rusya'nın Karadeniz filosunda görevli 770 borda numaralı açık deniz mayın tarama gemisi "Valentin Pikul" ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör saat 13.20 sıralarında Çanakkale önlerine geldi.
Boğaz geçişi sırasında Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği askeri gemi ve römorkör, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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