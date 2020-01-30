Son Dakika › Güncel › Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti - Son Dakika
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti
19 dakika önce
Rus donanmasına ait 770 borda numaralı 'Valentin Pikul' isimli savaş gemisi ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:02 Kaynak: İHA
Rus donanmasına ait 770 borda numaralı 'Valentin Pikul' isimli savaş gemisi ile MB-304 borda numaralı askeri römorkör Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giren Rus savaş gemisi 'Valentin Pikul' ile Rus askeri römorkörü, saat 13.30 sıralarında 'Dur Yolcu' yazısı önlerine geldi. Boğaz geçişi sırasında Rus savaş gemisinde çok sayıda can yelekli askerin olması dikkat çekti. Marmara Denizi'ne doğru yol alan 2 Rus askeri gemisine boğaz geçişi sırasında Türk sahil güvenlik botu refakat etti. - ÇANAKKALE
Son Dakika Son dakika: Irkçı Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasına Türkiye'den ilk tepki Mersin'de dev kaya yola düştü, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı Koca Yusuf, Çin'in Wuhan Eyaleti'ndeki Türkler için havalanıyor Bekçilerle ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifinde, "yoklama" ve "sıvazlama" ifadeleri çıkarıldı