Rus askeri gemileri peş peşe çanakkale boğazı'ndan geçti
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ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi, 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:35 Kaynak: DHA
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi, 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' Marmara Denizi
'ne doğru yol aldı. Ege Denizi
'nden bugün saat 15.00 sıralarında Çanakkale Boğazı
'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi, 601 borda numaralı mayın tarama gemisi 'Antonov' ile arama kurtarma römorkörü 'Shakhter' peş peşe saat 16.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir
Köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi
önünden geçen Rus askeri gemileri, Türk Sahil Güvenlik botu eşliğinde Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu
'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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