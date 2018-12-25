Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
2 saat önce
Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı
'ndan geçiş yaptı.
Alınan bilgiye göre, saat 09.30'da Ege Denizi
yönünden boğaza giren 490 borda numaralı "Admiral Essen" isimli fırkateyn, saat 10.30 sularında Çanakkale önlerine ulaştı. Marmara
yönüne ilerleyen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekiplerinin eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:53 Kaynak: AA
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