Son Dakika Haberleri: Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

2 saat önce

Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Rus Askeri Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Alınan bilgiye göre, saat 09.30'da Ege Denizi yönünden boğaza giren 490 borda numaralı "Admiral Essen" isimli fırkateyn, saat 10.30 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.


Marmara yönüne ilerleyen ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin eşlik ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:53 Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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